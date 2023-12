Escândalo: Ajax afastado da Taça da Holanda por equipa da quarta divisão

O Ajax, em franca recuperação no campeonato após um início de época desolador, foi hoje afastado da Taça dos Países Baixos por uma formação do quarto escalão, o USV Hercules, por 3-2, nos 16 avos de final

Tim Pieters prometia ser o herói local com golos aos 16 e 66 minutos, contudo o Ajax reagiu e igualou já perto do fim, com tentos de Brian Brobbey, aos 84, e do inglês Chuba Akpom, aos 89.

Quando o sonho dos modestos anfitriões parecia ruir, o defesa Mats Grotenbreg, aos 90+3, selou o escândalo, apurando a equipa para os oitavos de final.

O Ajax teve um péssimo início de época, chegando a estar em último no campeonato, mas vinha de uma série de oito jogos sem perder, atingindo o quinto lugar, com 25 pontos, já muito distante do líder, o PSV, com 48, mais 10 do que o Feyenoord, segundo.