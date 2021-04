Escândalo Guarín aumenta de tom: na Colômbia fala-se mesmo em estupefacientes

A Polícia colombiana revelou que foram os próprios pais de Fredy Guarín a chamar a polícia, para que expulsassem o próprio filho da sua casa na sequência das cenas de violência doméstica registadas esta quinta-feira.





"Ao chegar, os agentes depararam-se com atos de violência dentro da vivenda onde estava o filho [Guarín], numa cena de pancadaria com os pais, que pediram ajuda para que este indíviduo fosse levado dali", contou o diretor-geral da polícia, Jorge Luis Vargas Valencia, adiantando que o futebolista estava sob efeito de estupefacientes: "queremos chamar a atenção aos colombianos para o uso controlado de substâncias que podem gerar dependência..."Guarín, atualmente no Millonarios - passou pelo FC Porto entre 2008 e 2012 - havia pedido autorização ao seu atual clube para ausentar-se por motivos pessoais, antes da rixa que protagonizou hoje. Na Colômbia diz-se que o centro-campista já nem voltará a representar este emblema e que deverá chegar a um acordo para sair. Ainda assim, o Millonarios disponibilizou-se para prestar toda a ajuda necessária."É com tristeza que lamentamos o que aconteceu. Todo o nosso apoio à família. Estaremos ao seu lado para que possa receber a ajuda profissional que o retire deste momento crítico", pode ler-se no comunicado.