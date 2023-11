Escândalo na Argentina: Boca Juniors fora da Libertadores em 2024

Os adeptos do Boca Juniors ainda não caíram em si, a equipa não vai disputar a Taça Libertadores em 2024! Atual vice-campeão da mais importante prova de clubes da América do Sul e detentor de seis títulos, o 'gigante' argentino viu o San Lorenzo garantir o apuramento para a competição ao vencer o Central Córdoda, por 2-0, na segunda fase do campeonato, retirando qualquer hipótese matemática ao Boca, que terá de disputar a Taça Sul-Americana na próxima época.Além dos campeões nacionais, a Argentina tem três vagas que são distribuídas de acordo com o desempenho geral na temporada. Com o River Plate, campeão da Liga Profissional, na primeira posição deste ranking, os três seguintes garantem a qualificação. O Talleres e o Rosário Central tinham garantido duas vagas, a quarta foi agora preenchida pelo San Lorenzo.River Plate, Talleres, Rosario Central e San LorenzoThe Strongest e BolívarSão Paulo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras e FlamengoCobresalMillonarios e Atlético NacionalLDU, Independiente del Valle, Barcelona e El NacionalLibertad, Cerro Porteño e TrinidenseAlianza Lima, Sporting Cristal, Universitario e MelgarnenhumPortuguesa, Deportivo Táchira, Caracas e Puerto Cabello