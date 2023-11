Escândalo na Rep. Checa: três jogadores expulsos da seleção após noitada em discoteca

Kuba Brabec si velmi dobre zvednul hladinku.



Estalou o verniz na República Checa. Três jogadores foram expulsos da concentração da seleção no seguimento da noitada numa discoteca logo após o empate a um golo frente à Polónia, num jogo a contar para a 9.ª jornada do Grupo E da fase de apuramento para o Europeu'2024. "Três jogadores da seleção nacional violaram as regras internas da seleção nacional na noite de sábado. Jakub Brabec, Vladimír Coufal e Jan Kuchta abandonaram o estágio da selecção nacional com efeito imediato por decisão da direcção da selecção nacional", confirmou a Federação Checa, durante o dia de hoje.Ora, depois do jogo de sábado, a seleção regressou a casa e ficou hospedada numa unidade hoteleira em Omoluc. Era aparentemente um dia normal para a formação checa, que está a um passo de garantir o apuramento para o Campeonato da Europa do próximo ano. Para isso acontecer, só precisa de não perder amanhã na receção à Moldávia. Até por faltarem menos de 48 horas para o jogo decisivo, o mais normal seria que todos os jogadores ficassem a descansar no hotel, mas Brabec, Coufal e Kuchta tiveram outras ideias. Decidiram deslocar-se a uma discoteca e por lá pernoitaram, tendo sido fotografados e filmados por diversas pessoas que se encontravam no espaço de diversão noturna. O primeiro, defesa do Aris Salónica, foi mesmo visto a atravessar uma rua completamente alcoolizado até ser agarrado por outro elemento.