Escândalo na Turquia: banqueira confessa ter burlado futebolistas em milhões com fundo de investimento inexistente

Está a ser notícia na Turquia e não é caso para menos. Nome desconhecido do desporto em geral, Seçil Erzan, uma banqueira nascida em 1977 que pertencia ao grupo Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Subesi, foi esta terça-feira presente a tribunal na primeira audiência do caso de fraude de que é acusada de lesar vários futebolistas e empresários ligados ao mundo do desporto em dezenas de milhões de euros.





De acordo com o que foi avançado esta terça-feira pelo jornal turco 'Hürriyet', Seçil Erzan apelava ao investimento num fundo ao qual dava o nome de 'Fundo Fatih Terim', dado à sua proximidade com o experiente treinador de futebol, de quem foi conselheira financeira durante anos, prometendo aos (agora) lesados lucros de entre 20 a 40% do valor investido após um período de entre 30 a 45 dias. Entre o lote de enganados estão nomes como o turco Arda Turan e o uruguaio Fernando Muslera, ambos internacionais pelas suas seleções, sendo que o primeiro terá sido o mais prejudicado: entregou 13,9 milhões de euros e recebeu apenas 6,4 milhões, perdendo o rasto aos restantes 7,5 milhões. Emre Belözoglu, treinador do Basaksehir e outro dos prejudicados neste esquema fraudulento, terá perdido cerca de 4,2 milhões de euros."Prometi às pessoas que este era um fundo com rendimentos elevados, que pessoas como o Hakan Ates [CEO do Denizbank] e Fatih Terim [treinador de futebol] investiam neste fundo, que ao fim de um período de 30-45 dias poderiam ganhar 20%, 30% ou 40% de lucros. Estava tão presa a esta ideia que tentei tirar dinheiro das pessoas com a promessa de fundos e pagar o excesso de juros que eles queriam de mim", terá confessado Seçil Erzan através do seu depoimento, hoje revelado pela imprensa turca.Detida desde 11 de abril deste ano, Seçil Erzan está a ser acusada por falsificação de documentos e por fraude qualificada, juntamente com mais seis arguidos, que terão ajudado a construir este esquema fraudulento. A antiga gerente da sucursal do Denizbank de Florya enfrenta ainda uma pena que pode ir de entre a... 66 a 216 anos de prisão.Segundo a mesma fonte, o treinador Fatih Terim negou qualquer ligação ao caso.A próxima audiência está agendada para 12 de janeiro.