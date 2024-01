Escândalo sexual no Ajax afasta Overmars por mais um ano

A Reuters avança esta quarta-feira que a FIFA decidiu prolongar a suspensão de Marc Overmars por mais um ano, depois de este ter enviado imagens de cariz sexual a trabalhadoras quando era diretor desportivo do Ajax. Desta forma, o antigo internacional holandês, atualmente no Antuérpia, não poderá ocupar qualquer cargo no futebol profissional durante o período em questão.Recorde-se que Overmars, que já revelou estar arrependido com o seu comportamento, foi inicialmente afastado em novembro do ano passado, numa suspensão de dois anos, um dele sob pena suspensa.