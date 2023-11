Escapam pela calada da noite e embebedam-se em Bali: quatro sub-17 da Polónia repatriados

Quatro jogadores da seleção de sub-17 da Polónia foram expulsos da concentração da equipa depois de terem escapado sorrateiramente do hotel e de se terem embebedado num bar em Bali, na Indonésia, onde no próximo fim de semana se inicia o Mundial do escalão. A federação já fez saber que Oskar Tomczyk, Filip Rózga, Jan Labedzki e Filip Wolski vão deixar o estágio e regressar a casa.A imprensa polaca revela que tudo aconteceu depois de um particular com os Estados Unidos. O selecionador Marcin Wlodarski anunciou o 'recolher obrigatório' depois do jogo e toda a gente devia estar a dormir, mas uma rápida vistoria por parte do staff detetou, mais tarde, que dois quartos estavam vazios.Os fugitivos não tinham ido longe, uma vez que foram apanhados num bar nas imediações do hotel. Os treinadores encontraram-nos diante de copos com bebidas de alto teor alcoólico, já muito embriagados. Oskar Tomczyk sofreu mesmo uma queda, abriu o sobrolho e estava coberto de sangue...O selecionador, que já antes tinha mostrado não ter qualquer tipo de complacência com casos de indisciplina a envolver álcool, decidiu repatriar os quatro jogadores o mais rapidamente possível. Ainda não se sabe se Wlodarski vai convocar outros futebolistas para compor a equipa, que se estreia no Mundial sábado, diante do Japão.A federação, entretanto, emitiu um comunicado: "Por conduta antidesportiva e violação do regulamento, a equipa técnica da seleção de sub-17 decidiu afastar quatro jogadores do grupo", pode ler-se.Já o Lech Poznan, que tem dois jogadores, Tomczyk e Wolski, envolvidos na polémica, reagiu com veemência: "No Lech Poznan não há absolutamente nenhum consentimento para comportamentos indignos. Estes não são os valores do nosso clube. Na nossa academia, que é considerada exemplar nesta parte da Europa, tentamos não apenas formar grandes jogadores, que mais tarde se estreiam na seleção principal da Polónia, mas também boas pessoas. Por isso, condenamos veementemente o comportamento antidesportivo que foi cometido por dois dos nossos futebolistas. Aguardamos o regresso deles à Polónia, mas ainda hoje anunciaremos as devidas consequências do sucedido."







Komunikat klubu dot. informacji przekazanych przez PZPN Stanowisko klubu dotyczace przekazanej przez Polski Zwiazek Pilki Noznej informacji o usunieciu ze wzgledów dyscyplinarnych czterech pilkarzy, w tym Oskara Tomczyka i Filipa Wolskiego z Lecha Poznan, ze zgrupowania reprezentacji Polski do lat 18. Kadra przygotowuje sie w Indonezji do rozpoczynajacych sie za kilka dni mistrzostw swiata w tej kategorii wiekowej. W Lechu Poznan absolutnie nie ma zgody na zachowania niegodne reprezentanta kraju i zawodnika Kolejorza. Nie takie sa nasze wartosci klubowe. W naszej Akademii, która uchodzi za wzorowa w tej czesci Europy, staramy sie nie tylko wychowywac swietnych pilkarzy, którzy pózniej debiutuja w doroslej reprezentacji Polski, ale równiez dobrych ludzi. Dlatego z cala stanowczoscia potepiamy niesportowe zachowanie, jakie bylo udzialem dwóch naszych pilkarzy. Czekamy na powrót tych graczy do Polski, ale juz dzis zapowiadamy wyciagniecie wobec nich surowych konsekwencji.