Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Escócia: Duk arrebata galardão de melhor jogador do mês de março no campeonato Antigo avançado do Benfica brilha ao serviço do Aberdeen

A carregar o vídeo ... Ex-Benfica marcou golaço que deixou escocês de boca aberta Ex-Benfica marcou golaço que deixou escocês de boca aberta