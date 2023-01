Escócia: Jota em destaque na goleada do Celtic sobre o St. Mirren

O Celtic goleou esta quarta-feira o St. Mirren por 4-0, na 22.ª jornada do campeonato escocês. Jota foi titular e assistiu aos 53 minutos para o golo do japonês Kyogo Furuhashi, que bisou no encontro (35' e 53'). Abada (15') e Turnbull (86') marcaram os outros dois golos do Celtic, que continua isolado no topo da tabela classificativa, agora com 61 pontos. Já o St. Mirren é 7.º colocado, com 27 pontos.