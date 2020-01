Eslováquia: Dunajska anuncia Hélder Cristóvão

Hélder Cristóvão é o novo treinador do Dunajska Streda, terceiro classificado da liga eslovaca, num contrato válido até junho de 2022.





Em declarações ao site do clube, o técnico português partilhou a satisfação pelo novo desafio. "Estou muito feliz pela oportunidade e mal posso esperar por trabalharmos juntos". A, destacou também as condições de trabalho. "Identifiquei-me logo. Oferecem-me total liberdade para implementar o meu sistema de jogo, ajudando a reestruturar o clube, ao aplicar uma nova filosofia", explicou.Para concretizar esse objetivo, a prioridade assenta na formação de jogadores locais, com vista à criação de mais-valias para o futuro.A curto prazo, Hélder Cristóvão admite que a Liga Europa é uma das metas (este ano, o Dunajska foi eliminado pelo Atromitos na 2ª pré-eliminatória), a par com a estabilização do clube a nível interno.A seu lado, o português, que viaja esta terca-feira para a Eslováquia, terá a mesma equipa técnica com quem trabalhou no Benfica B: os portugueses André Fonseca e Nuno Alves e o sérvio Nikola Popovic. A estreia no campeonato só acontecerá depois da paragem invernal, a 15 de fevereiro, quando o Dunajska receber o Senica, 9º classificado.