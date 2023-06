Eslovénia: João Henriques oficializado no Olimpija Ljubljana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Olimpija Ljubljana anunciou esta quinta-feira a contratação de João Henriques para o cargo de treinador da equipa sénior para os próximos dois anos. O treinador luso, de 50 anos, estava sem clube desde que deixou o Marítimo durante a presente época."O meu desejo de vir para a Eslovénia tornou-se realidade. A sensações são grandes, porque vou treinar o melhor clube do país. Este é o passo certo para alavancar a carreira. Estou ansioso pelo desafio de levar o Olimpia à Europa e assim continuar com a mentalidade vencedora na próxima temporada. Ao mesmo tempo, parabenizo sinceramente toda a equipa pelo trabalho feito até agora, e os objetivos, claro, permanecem os mesmos. Queremos lutar pelo título", frisou o técnico ao site oficial daquele emblema.O técnico que sucede ao espanhol Albert Riera vai encontrar no plantel os portugueses Rui Pedro e David Sualehe.João Henriques, que orientou outros clubes como Moreirense, V. Guimarães, Santa Clara ou P. Ferreira, tem na Eslovénia o primeiro desafio como técnico principal fora de Portugal.