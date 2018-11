Espanha vence Bósnia-Herzegovina por 1-0 em encontro particular

Um golo do estreante Brais Méndez garantiu este domingo a vitória da seleção espanhola frente à Bósnia-Herzegovina, num encontro particular que marcou o regresso da Roja à Gran Canária, onde não jogava há mais de uma década.Brais Méndez, um dos três estreantes chamados hoje por Luis Enrique, marcou o único golo de partida, aos 78 minutos, aproveitando uma defesa incompleta do guarda-redes bósnio a um remate de Isco.O selecionador espanhol deixou fora do encontro, disputado sob forte chuva e o último da equipa no ano de 2018, habituais titulares como Sergio Busquets e Jordi Alba.O triunfo, num jogo com fraco nível exibicional, segue-se a duas derrotas consecutivas da seleção espanhola, ambas por 3-2, para a Liga das Nações, competição na qual ficou fora da 'final four', frente à Inglaterra e à Croácia.David Silva, jogador que se retirou recentemente do futebol internacional, foi homenageado antes do jogo.