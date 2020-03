Espanhóis adiantam posição da UEFA para designar o campeão de cada país caso as ligas não voltem

A reunião de terça-feira entre a UEFA e os 55 representantes das federações está a ser aguardada com grande expectativa. Em discussão estarão decisões quanto ao Euro'2020, o formato para concluir as competições europeias e a uniformização de critérios para definir quem são os campeões, quem sobe e quem desce. Há nesta altura muitas dúvidas e rumores mas esta segunda-feira o jornal espanhol 'As' adianta que no que diz respeito aos títulos nacionais a UEFA já tem uma posição.





De acordo com o diário, a UEFA "é partidária que se dê o título a quem liderava no momento em que o respetivo campeonato foi suspenso caso as competições não voltem".A UEFA acredita contudo que os campeonatos podem ser finalizados "porque o mais que provável adiamento do Euro'2020 deixaria datas livres para fechar o calendário, embora sempre dependente do tempo que demorar a controlar a pandemia de coronavírus.