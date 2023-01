Mulher de Pizzi recorda problema de saúde do filho: «Foi o maior susto que alguma vez tivemos»

View this post on Instagram A post shared by (@marialuisb)

Maria Luís, a esposa de Pizzi, descreveu o "grande susto" que o casal apanhou depois de um problema de saúde de um dos filhos, que o obrigou mesmo a estar nos cuidados intensivos de um hospital de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Já com o pequeno Afonso recuperado, a mulher do jogador do Al-Wahda contou como tudo aconteceu."Fomos de uma crise de enxaquecas e vómitos para suspeita de Meningite num quarto isolado nos cuidados intensivos. Não vos sei dizer o que senti durante estas horas. Sinceramente, acho que ainda não assimilei todas as emoções que passaram por mim desde que entramos naquele quarto e me disseram que o Afonso tinha uma infeção à volta do cérebro. Desmanchei-me, sozinha no quarto com o Afonso, mal o médico saiu porta fora. Vi o medo na cara dele, a tentar não chorar e a dizer-me 'mãe limpa a cara, o doutor vem aí e vai-te ver a chorar', como conseguimos lidar com isto numa situação de desespero? Tentei recompor-me, por ele, com o pai ao nosso lado, o nosso poço de equilíbrio, tudo ficou mais fácil de gerir. Após o resultado da punção lombar tivemos, felizmente, o diagnóstico de Meningite Viral por Enterovirus. Respirámos de alívio depois de percebermos que era o melhor que nos podiam dizer perante o caso", escreveu Maria Luís no Instagram."O Afonso foi um valente e rapidamente reagiu de forma positiva já fora dos cuidados intensivos. Foi o maior susto que alguma vez tivemos", acrescentou, agradecendo aos elementos que trabalham no hospital.