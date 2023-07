Estados Unidos e Jamaica apuram-se para as meias-finais da Gold Cup

As seleções dos Estados Unidos, campeões em título, e da Jamaica qualificaram-se no domingo para as meias-finais da Gold Cup 2023, ao derrotarem o Canadá e a Guatemala, respetivamente, nos quartos do torneio da Concacaf.

Em Cincinnati, no confronto entre os coanfitriões, os norte-americanos impuseram-se ao Canadá no desempate por grandes penalidades (3-2, após empate 2-2 no fim do prolongamento) e vão disputar as meias com o Panamá, enquanto a Jamaica bateu por 1-0 a Guatemala e vai discutir com o México o acesso à final da prova da Confederação de Futebol da América do Norte, Centro e Caribe.

O defesa Steven Vitória, jogador do Desportivo de Chaves, passou de herói a vilão dos canadianos, ao concretizar a grande penalidade que empatou o jogo 1-1 no período de compensação do tempo regulamentar, antes de ser o primeiro da sua seleção a falhar no desempate pelo mesmo método.

Os Estados Unidos pareceram ter ficado com o triunfo na mão quando Brandon Vázquez inaugurou o marcador, aos 88 minutos, apenas 15 após ter entrado em campo, mas o Canadá empatou aos 90+3, graças à eficácia de Steven Vitória, num penálti atribuído após intervenção do videoárbitro (VAR).

No prolongamento, a situação inverteu-se, com os canadianos a adiantarem-se no marcador, graças ao golo marcado por Jacob Shaffelburg, aos 109 minutos, ainda que os campeões tenham igualado pouco depois, aos 114, beneficiando de um autogolo de Scott Kennedy.

No desempate por pontapés na marca da grande penalidade, os norte-americanos foram mais certeiros, falhando apenas uma das quatro tentativas, enquanto os adversários desperdiçaram três, o primeiro dos quais por intermédio do jogador do Chaves.

O embate entre Jamaica e Guatamela, também na cidade norte-americana de Cincinnati, foi menos rico em emoções, bastando um golo solitário de Amari'i Bell, aos 51 minutos, para garantir a presença dos jamaicanos nas meias-finais, marcadas para quarta-feira.