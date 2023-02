«Estamos juntos nisto»: Gedson Fernandes ajuda vítimas do sismo que abalou a Turquia

Gedson Fernandes, médio português do Besiktas, recorreu esta terça-feira às redes sociais para partilhar imagens do momento em que doou bens às famílias mais necessitadas após o sismo que na segunda-feira abalou a Turquia. "Estamos nisto juntos", escreveu o ex-jogador do Benfica, através da sua página oficial do Twitter, publicação que já conta com vários comentários em forma de agradecimento por parte dos adeptos do clube de Istambul.