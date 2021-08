«Estava a 10 metros de Eriksen. Pude ver claramente que algo estava muito errado»

Anthony Taylor arbitrou um dos jogos mais marcantes do Euro’2020 entre a Dinamarca e a Finlândia, no qual Christian Eriksen colapsou. Em entrevista ao 'Daily Mail', o árbitro inglês assumiu que foi uma das situações mais difíceis da sua carreira.





"Eu estava a 10 metros de distância, a olhar diretamente para ele. Não havia ninguém perto dele. Pude ver claramente que algo estava muito errado", recordou o árbitro.Anthony Taylor afirmou ainda que "as pessoas pensam que os árbitros não têm coração e estão lá apenas para estragar as noites, mas o ponto principal é entender como as pessoas se sentem e reagem".A rápida atuação da equipa médica foi essencial para a recuperação de Christian Eriksen. "Os verdadeiros heróis são os médicos que fizeram as compressões e Simon Kjaer que as iniciou. O meu papel mudou um pouco, tornas-te o centro da gestão da crise. É uma lição de humildade que me elogiem, mas reitero que a única coisa que fiz foi chamar os médicos ", afirmou o árbitro internacional de 42 anos.Taylor admitiu ainda que aquela foi uma situação que o marcou para sempre: "Faz perceber o quão preciosa pode ser a vida".Recorde-se que após ter estado interrompido durante longos minutos, o jogo, o que gerou muitas críticas na altura. "Quando a decisão foi tomada, que obviamente foi debatida, foi feita por acordo mútuo com os dois grupos de jogadores e as federações. Os jogadores falaram com o Christian por FaceTime, que lhes disse para terminarem o jogo", concluiu.Christian Eriksen épara fazer exames médicos, segundo o que foi avançado pelo jornal britânico 'The Sun'. Contudo, o regresso do internacional dinamarquês aos relvados ainda não é uma garantia.