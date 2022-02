Estava tanto frio no EUA-Honduras que o guarda-redes teve de ir buscar um cobertor ao banco

Refs says no to @headdturnerr QB pouch, courtesy of the @Vikings. pic.twitter.com/VxKbo95qHa — New England Revolution (@NERevolution) February 3, 2022

Já aqui demos conta das queixas do selecionador das Honduras por causa das condições meteorológicas do duelo com os Estados Unidos , com relatos de que dois jogadores hondurenhos tiveram de ser substituídos ao intervalo com sinais de hipotermia. Mas a situação não afetou apenas os jogadores da equipa visitante, já que as condições que se verificavam em Minnesota, com 16 graus negativos e uma sensação térmica era de 29 (negativos, claro!), obrigaram também os norte-americanos a soluções de recurso.Um dos que mais sofreu foi mesmo o guarda-redes Matt Turner, muito por culpa da falta de ação junto da sua baliza. A defesa fez bem o seu trabalho, não permitiu dos hondurenhos, mas deixou o seu guardião ao 'abandono'... e ao frio. De tal forma que, a determinado momento da primeira parte, aproveitando uma pequena pausa no jogo, Turner decidiu correr até ao banco de suplentes para se tapar com um... cobertor. Com a bola a rolar bem longe, durante o resto da partida o guardião não teve outro remédio do que correr de um lado para o outro para tentar manter-se quente.Note-se que Matt Turner apresentou-se em jogo com uma solução de recurso, munindo-se de uma espécie de cinto à volta da cintura, 'cheio' de bolsas de água quente, algo que é habitualmente utilizado pelos quarterbacks na NFL (mas sem as bolsas de água quente) - e que foi emprestado pelos Minnesota Vikings. Ainda assim, o árbitro não achou piada ao truque e ordenou que o guardião o retirasse poucos instantes depois do apito inicial.Se aquilo que partilhamos acima não chega para ilustrar o frio que estava em Minnesota, o que dizer da experiência feita pelos jornalista da cadeia TUDN. Basicamente, os dois repórteres pegaram numa camisola, puseram-na em água e colocaram-na à temperatura ambiente. Minutos depois a camisola era... 'pedra'!