Estilo de vida de Dembélé volta a ser destaque: antigo tradutor recorda tempos de Dortmund

Ousmane Dembélé volta a ser temas de destaque, agora devido às declarações de Massimo Mariotti, antigo tradutor que ajudou o internacional francês durante o período em que jogou no Borussia Dortmund, em 2016/2017.Mariotti conta que o jovem avançado esteve desaparecido durante três dias, mas rejeita a ideia que tivesse um estilo de vida incompatível com a de um profissional de futebol."Vieram todos perguntar-me onde ele estava. Mas eu também não sabia. Tentei falar com ele e com o primo, com quem anadava sempre, mas foi em vão. Ficaram incontactáveis durante três dias. Imaginei que já não estava em Dortmund. Fui à sua casa e descobri que tinha ido para França, com a mãe", contou Massimo Mariotti, em entrevista ao 'Goal'."Ousmane foi-se embora durante a madrugada e eu fui o único que consegui contato com ele mais tarde. Aconselhei-o a voltar para que pudéssemos conversar, para que ele entendesse o Dortmund. Ele deveria ser profissional, comportar-se como tal. Mas já era muito tarde para isso", afirmou.Massimo Mariotti recorda ainda como vivia o jovem Dembélé na sua passagem por Dortmund."Ele nunca estava sozinho, o seu melhor amigo vivia com ele e a mãe vinha algumas vezes. Ousmane só era muito jovem e precisava de muito apoio. Dembélé estava muito relaxado [no Dortmund] e dizia sempre: 'Massimo vai tratar disso'. [O treinador] Thomas Tuchel falava com ele quase diariamente, mostrava-lhe análises de vídeos e uma vez disse-me: 'Massimo, nós precisamos dele, ele é incrivelmente bom, tome conta dele'".Já em relação às notícias que mostravam um apartamento destruído e lixo acumulado , Mariotti nega que fosse de Dembélé "Não é verdade. Pediram-me para ir até à casa e tirar fotos, foi o que fiz. E não vi lixo. Ele deixou a casa em ótimas condições e nunca se atrasou com a renda. Até recebeu a caução de volta", disse.