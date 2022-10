Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Estrela do futebol mundial virou... motorista da Uber: Vida de Hakan Sukur está do avesso Ex-avançado de Galatasaray e Inter fugiu da turquia em 2017 e foi forçado a arregaçar as mangas nos Estados Unidos