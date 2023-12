Estugarda vence Werder Bremen e aproxima-se à condição das equipas da frente na Bundesliga

O Estugarda aproximou-se este sábado, à condição, dos dois primeiros classificados da Bundesliga, ao vencer em casa o Werder Bremen por 2-0, em jogo da 13.ª jornada da prova.

Na MHPArena, Denis Undav, aos 17 minutos, e Guirassy, aos 75', de penálti, marcaram os golos que garantiram o triunfo e deixaram o Estugarda com 30 pontos, a dois do Bayern Munique, que viu adiado o jogo com o Union Berlim devido a uma tempestade de neve, e a quatro do líder, o Bayer Leverkusen, que só joga no domingo.

O Leipzig, com o português Fábio Carvalho no banco, venceu por 2-1 o Heidenhem, e segue na quarta posição, a quatro pontos do Estugarda, e com dois de vantagem sobre o Dortmund, quinto, que no domingo visita o líder.

O Bochum, com Gonçalo Paciência como suplente não utilizado, recebeu e venceu por 3-1 o Wolfsburgo, formação na qual o avançado luso Tiago Tomás entrou aos 76 minutos, para o lugar do defesa brasileiro Rogério.

O Hoffenheim, sexto classificado, somou o quarto jogo sem vencer, ao ser derrotado por 2-1 no terreno do Borussia Mönchengladbach, que segue na 16.ª posição.