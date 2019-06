Eto'o aconselha Salah a mudar-se para Barcelona

Samuel Eto'o, ex-jogador do Barcelona, abordou uma possível saída de Mohamed Salah do Liverpool, numa altura em que o egípcio está a ser associado ao Real Madrid. Eto'o, que também passou pelos merengues, deixou um conselho ao craque dos reds."Encaixava melhor no Barcelona. O Real Madrid deu-me a oportunidade de deixar África, mas conheço bem o estilo do Barça e penso que é o melhor para ele", referiu.Mas, o jogador camaronês que chegou a passar pela Premier League, representando o Chelsea e o Everton, ainda 'picou' os adeptos ingleses."Se Salah tiver a hipótese de jogar no melhor campeonato do Mundo, que é o espanhol, tem de assinar pelo Barcelona", sublinhou.