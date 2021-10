Eto'o em maus lençóis: camaronês pode cumprir pena de prisão por caso de paternidade

Samuel Eto'o está envolvido num caso de justiça sobre paternidade há já alguns anos, o qual lhe poderá trazer consequências graves: ser preso. Erika do Rosário Neves é a jovem que diz ser filha de Eto'o, fruto de uma suposta relação que o camaronês teve com a mãe desta, Adinelsa do Rosário. Mas o antigo avançado de Inter e Barcelona desobedece à justiça há mais de dois anos, o período que passou desde que a jovem solicitou um teste de ADN e ainda uma pensão de 1.500 euros mensais. A isto juntam-se ainda mais de 60 mil euros de dívidas pendentes de Eto'o.





Por isso, o antigo internacional pelos Camarões pode ser condenado a pena de prisão caso não pague as referidas dívidas, de acordo com o que avança o 'El Español', que falou com Fernando Osuna, advogado da jovem."Eto'o não pagou, mas está obrigado [a isso]. Pode ir para a cadeia se continuar assim. Além de ficar com bens apreendidos, e são muitos, pode ser preso porque em Espanha é um crime. Não queremos fazer sangue também, e se ele lhe pagar, ótimo. Se continuar a recusar, vamos apresentar uma queixa por violação dos deveres familiares. Ou ainda por abandono familiar", explicou.Recorde-se que em fevereiro de 2020 foi feito um julgamento para estudar o caso, que, segundo a mesma fonte, pode ainda piorar a situação de Eto'o. Se o juíz entender que existe uma clara "fraude da lei" e um "abuso de direitos" por parte do camaronês pode fazer com que este tenha de se assumir como pai da jovem.