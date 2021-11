Eto'o sobre o sucessor de Messi e Cristiano Ronaldo: «Que seja o melhor nos próximos anos»

Samuel Eto'o comentou, a qual entendeu ser justa, mas lembrou que o futebol é um jogo que divide opiniões."O futebol é uma questão de opinião. Lembro-me que em 2010 muitos pensavam que outros tinham de ganhar. Para nós é justo que Leo ganhe, porque é o melhor jogador do mundo e quando se é o melhor tem de se ganhar todos os dias. Tenho o privilégio de ser um dos seus amigos", vincou o agora embaixador do Mundial do Qatar, numa extensa entrevista ao 'As'."Leo merece tudo o que há de bom neste mundo, por isso estou feliz por ele, pelo que tem contribuído, pelo que contribui e pelo que vai contribuir. Agora que venceu a sétima [Bola de Ouro], espero que consiga a oitava", acrescentou.O antigo jogador camaronês elegeu, ainda assim, os outros jogadores que considera também serem justos vencedores da Bola de Ouro."Benzema e Lewandowski obviamente que mereciam. Mbappé merecia, Kanté merecia, Jorginho merecia... Mas o futebol é assim. Muitos de nós pensávamos que podíamos ser vencedores da Bola de Ouro, mas depois há pessoas que estão lá para escolher e temos de respeitar isso. Pensaram, como eu, que Leo é o melhor e que teve de ganhar", realçou.O ex-avançado do Barcelona, entre outros clubes, não teve dúvidas em eleger Mbappé como o sucessor de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, quando os dois terminarem as respetivas carreiras."Ele está aí e chegou numa boa altura. Messi e Cristiano, os deuses do futebol, estão na parte final das suas carreiras devido à idade e Mbappé está a chegar. Espero que seja o melhor nos próximos 10 a 15 anos. Tem tudo para ser esse jogador único que o futebol precisa depois destes dois monstros", concluiu.