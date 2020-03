Euro'2020 adiado para 2021: como se encaixam as provas e o que está em causa

O Euro'2020, que deveria decorrer entre 12 de junho e 12 de julho e no qual a seleção portuguesa defende o título, foi adiado para 2021, devido à pandemia de Covid-19. Mas nesta altura há perguntas que se levantam, nomeadamente como encaixar todas as provas que estavam previstas para esse ano.





A nova fase final do Europeu vai disputar-se entre 11 de junho e 11 de julho de 2021 mas ainda não foi confirmado se manterá o modelo de disputa em 12 cidades de 12 países, como estava previsto para acontecer este ano.

O Comité Executivo da UEFA, que ainda se vai reunir hoje, após encontros com representantes de federações, ligas, clubes e jogadores, ainda não divulgou qualquer informação relativamente a esse assunto.



O adiamento do Europeu para o próximo ano choca com as intenções da FIFA, que tinha previsto o Mundial de Clubes alargado precisamente para os meses de junho e julho. A mudança para 2022 implica problemas muito graves, existindo já um contrato multimilionário com a China para ser a sede. De notar ainda que a fase final da Liga das Nações também está marcada para junho de 2021, ou seja, bate com a nova data do Europeu.



E os jogadores?



E quanto aos jogadores? Em princípio terminarão muito tarde a atual temporada, tendo depois pouco tempo para preparar a próxima. Tendo em vista o Europeu de 2021, a época 2020/21 deveria arrancar o mais cedo possível em agosto para se preparar depois o torneio. Assim,