Euro'2020, Copa América ou Champions: os novos calendários das provas internacionais

Decisões e... indecisões. O coronavírus também afetou as competições desportivas e provocou muitas alterações. Existem datas definidas ou, pelo menos, indicações de quando pode ser cumprido o calendário deste e do próximo ano.





NOVAS DATAS

Começando pelas provas da UEFA, a previsão é que a Champions regresse asendo quea final passou a estar agendada paraPara três dias antes,, está prevista a final da Liga Europa, prova que tem data de regresso pensada paraCerto é que estas competições terão de estar terminadas até fim de junho.A UEFA anunciou hoje que o Campeonato da Europa passa para 2021, com início ae fim a. E é precisamente durante este período que vai decorrer a Copa América, de acordo com o comunicado da CONMEBOL.No que diz respeito a provas organizadas pela FIFA, Gianni Infantino, presidente do organismo que tutela o futebol mundial, admitiu a possibilidade de recalendarizar o Mundial de Clubes deste ano paraoua edição do próximo ano, na China, pode mesmo ser adiada e, a acontecer, ainda sem nova data conhecida.Esta terça-feira a CAF, confederação do futebol africano, anunciou também o adiamento da CAN'2020. A competição devia arrancar a 4 de abril, nos Camarões, e terminar a 25 do mesmo mês. "A competição realizar-se-á assim que as condições o permitam", pode ler-se no comunicado da CAF.- Regresso a 5 de maio, final a 27 de junho- Regresso a 30 de abril, final a 24 de junho- 11 de junho a 11 de julho de 2021- junho de 2020- 11 de junho a 11 de julho de 2021Edição de 2020 adiada para 2021, 2022 ou 2023Edição de 2021 adiada e sem data definida- Adiada e sem data definida- Adiados e sem data definida