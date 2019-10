Evra para Ronaldo: «Marcaste mais golos do que as vezes em que eu fui à casa de banho»

Já estamos habituados a ver comentários bem humorados de Patrice Evra nos posts nas redes sociais de Cristiano Ronaldo e o antigo defesa francês, que foi colega de CR7 no Manchester United, voltou a não desiludir esta terça-feira quando decidiu deixar também ele uma apreciação ao mais recente feito do avançado português, o 700.º golo enquanto profissional."Cristiano, mano, marcaste mais golos nos últimos dois anos do que as vezes em que eu fui à casa de banho", escreveu o antigo defesa francês, numa publicação na qual outras figuras também deixaram a sua mensagem, ainda que nenhuma delas tenha chegado ao nível de boa disposição do gaulês.A título de curiosidade, de notar que CR7 nos últimos dois anos, entre outubro de 2017 e outubro deste ano, marcou 87 golos entre jogos de clubes (Real Madrid e Juventus) e de Seleção. Estará a conta de Evra certa...?