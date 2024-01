Ex-Benfica a caminho do Boca Juniors

Cristian Lema, defesa central que passou sem grande sucesso pelo Benfica e que se encontrava vinculado ao Lanús, deverá seguir carreira este ano no Boca Juniors. De acordo com a imprensa argentina, o conjunto de Buenos Aires terá aceite pagar 400 mil dólares, o valor da cláusula do defesa de 33 anos, cumprindo o desejo do próprio jogador, que não queria continuar na formação granate.Depois de sair do Benfica, Lema representou os sauditas do Damac e o Newell's, antes de se mudar para o Lanús, onde no ano passado se destacou com um total de 39 partidas.