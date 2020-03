Ex-Benfica deixou o futebol e criou o seu próprio clube

Antigo jogador do Benfica, o argentino José Shaffer decidiu a meio do ano passado, aos 33 anos, pendurar defitivamente as chuteiras, dar por terminada a sua carreira de futebolista e procurar um novo rumo para a sua vida. Mas ao contrário de outros seus colegas de profissão, que optam por assumir carreiras enquanto treinadores, o esquerdino decidiu continuar ligado ao futebol de uma forma diferente.





Em conjunto com um amigo de longa data, uniu esforços e no início deste ano lançou o seu próprio clube, o Academia FC, um emblema que conta já com 80 jogadores nas suas fileiras e que tem, conforme se pode ver pelas suas cores, uma forte inspiração no Racing Avellaneda, o clube de formação do antigo jogador das águias."A ideia foi lançada pelo meu amigo Rubén, que é fanático do Racing, e sempre gostei bastante dela. Tiro muitos miúdos das ruas e os pais agradecem-me. Aqui trabalhamos como um clube profissional, com disciplina. Temos um pequeno campo e juntamo-nos todas as tardes. Temos um ambiente muito bonito. Vamos em breve estrear-nos na Liga de San Vicente. É amador, mas o campeão consegue vaga no regional. Veremos onde podemos chegar. Há muito nível e espero que corra bem", assumiu Shaffer, que nesta nova aventura acumula os cargos de vicepresidente e treinador, isto para lá de "ir a reuniões, comprar bolas, camisolas...".Para além de todas estas tarefas, Shaffer funciona também como olheiro, aqui com a ajuda de alguns ex-colegas. "Ajudaram-me muito os amigos que fiz no futebol, como o Saviola, Di María, Maxi Pereyra. E depois há o boca-a-boca. Aqui sabem que treinamos a sério; não é uma volta ao campo e vamos dar pontapés na bola", concluiu.