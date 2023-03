Ex-Benfica Delibasic luta contra um tumor no cérebro

Andrija Delibasic, antigo avançado montenegrino que jogou no Benfica na temporada de 2004/2005, tendo sido campeão, luta contra um tumor no cérebro, segundo avança esta quinta-feira o jornal 'Marca', citando a imprensa montenegrina.O ex-jogador, de 41 anos, já foi operado com êxito e está nesta altura em processo de recuperação da cirurgia.Delibasic, atual treinador do FK Mornar Bar, na primeira divisão do Montenegro, encerrou a carreira de futebolista em 2015.Chegou ao Benfica emprestado pelo Maiorca, em 2005, fez apenas 10 jogos e na época seguinte foi cedido pelo mesmo clube ao Sp. Braga. Depois de uma passagem pelo campeonato grego, onde representou o AEK. Delibasic ainda regressou a Portugal, para jogar no Beira Mar, em 2007.