Ex-benfiquista Castillo no meio de investigação por corrupção

Os direitos de imagem de Nicolás Castillo, ex-jogador do Benfica, terão sido usados para "lavar dinheiro", avança o jornal mexicano ‘Record’. A primeira suspeita, que terá desencadeado a investigação, partiu do tempo em que o avançado chileno ainda jogava no Universidad Católica. Segundo a mesma fonte, as autoridades mexicanas terão achado suspeito que os direitos de imagem de Castillo e de outros jogadores do Universidad Católica tenham estado ligados a uma empresa cujos responsáveis em nada estavam ligados à indústria do futebol no México. O jornal escreve ainda que as autoridades já terão em posse provas de que terá havido diversos pagamentos no valor de cerca de 540 mil euros à empresa por parte do clube liderado por Rodrigo Ares de Parga, relacionados com os direitos de imagem de jogadores. Para além do Universidad Católica, as autoridades mexicanas estarão a investigar outros clubes, entre os quais o Pumas.