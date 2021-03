Ex-benfiquista Funes Mori vítima de assalto armado na própria casa

Funes Mori, ex-jogador do Benfica e atualmente no Monterrey, foi vítima de um assalto na sua casa na noite de domingo.





Segundo a 'Marca', pelas 20 horas, o avançado viu entrar na vivenda onde vive com a família, em Monterrey, quatro homens vestidos de negro e armados e que, gritando várias ameaças, roubaram jóias e relógios que estavam no interior da casa.De acordo com as autoridades, não houve feridos e os assaltantes continuam a monte.