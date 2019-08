Ex-benfiquista Nico Castillo sofre fratura do perónio após entrada violenta

Nicolás Castillo, antigo avançado do Benfica, protagonizou um momento arrepiante, este sábado, no triunfo do Club America sobre o Club Tijuana por 3-1, em jogo a contar para a 3.ª jornada do campeonato mexicano.O internacional colombiano entrou de forma totalmente inconsciente sobre o guardião adversário e, no momento do choque, acabou por sair com uma fratura no perónio.Em comunicado oficial, o America informa que a estimativa de paragem é de cerca de 12 semanas."O Club America informa que o jogador fraturou o perónio após uma entrada durante a partida de hoje, sendo que será operado amanhã.O tempo estimado de recuperação será, aproximadamente, de 12 semanas.Nico, por parte de toda a massa associativa, direção, corpo técnico e jogadores desejamos-te uma ótima recuperação e um rápido regresso aos relvados."