Ex-CEO da Juventus arrependido: «Pudemos contratar Haaland por dois milhões...»

Beppe Marotta ocupa o cargo de CEO do Inter Milão, depois de, no passado já ter sido responsável pelo mesmo cargo na Juventus. Durante o período que esteve ao serviço do clube de Turim, o italiano de 64 anos trouxe para a vecchia signora grandes nomes do desporto e que muito sucesso tiveram no clube. Contudo, em declarações à ‘La Gazzetta dello Sport’, Marotta admitiu ter havido um negócio que se arrepende de não ter concretizado.





O jogador envolvido no negócio era, à época, um jovem norueguês desconhecido do mundo do futebol e que começava a dar nas vistas nas camadas jovens do Molde. O seu nome era Erling Haaland. O agora mais do que conhecido craque do Borussia Dortmund teve hipótese de se juntar à Juventus por um valor irrisório em comparação à cotação de mercado que hoje tem, mas Marotta não quis fechar negócio."Um dos meus maiores arrependimentos foi o negócio com Haaland. Era o CEO da Juventus e tivemos a oportunidade de o contratar por 2 milhões de euros, vindo do Molde. Esteve perto. Agora é impossível ver Haaland na Serie A. Os clubes italianos não têm qualquer possibilidade de assinar com ele no próximo verão", concluiu Marotta.