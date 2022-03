Ex-colega de Tymoshchuk diz que as pessoas são "zombies" na Rússia: «O dinheiro é mais importante para ele»

Alexander Aliev é mais uma voz que se levanta contra Anatoly Tymoshchuk, o mais internacional ucraniano de sempre e atualmente a desempenhar funções de adjunto nos russos do Zenit. Aliev não perdoa o silêncio do antigo colega de seleção."As pessoas na Rússia são zombies, têm medo de tudo. O Putin intimida-os. Fiquei muito dececionado com o Tymoshchuk, nem quero dizer o nome dele. Todos diziam que ele era uma lenda", começou por referir o antigo médio ucraniano, de 37 anos, que fez grande parte da carreira no Dínamo Kiev.Aliev garantiu, em declarações ao 'Denisov Time', que "Tymoshchuk lixou tudo", referindo-se à imagem que o povo ucraniano construiu sobre ele, recordando que o antigo companheiro chegou a jogar com a bandeira da Ucrânia pintada na cabeça."Eu entendo que ele trabalha no Zenit, mas pode expressar umas palavras de apoio [à situação atual na Ucrânia]. Ele entende que, se disser alguma coisa, será expulso de lá. Ele simplesmente não tem a mínima ideia o quão difíceis são estes tempos para as pessoas, para os ucranianos que torceram por ele e o apoiaram tal como à seleção nacional. Para ele, o dinheiro é mais importante", deixou claro Aliev.