Ex-FC Porto detido por conduzir embriagado faz 'mea culpa': «Este tipo de situação não leva a nada»

Jesús Corona, ex-jogador do FC Porto, foi detido no México, na madrugada desta quarta-feira, por conduzir sob o efeito de álcool. O internacional mexicano, que está a recuperar de uma lesão, passou algumas horas nas instalações da polícia, antes de sair sob pagamento de fiança, segundo relata a imprensa daquele país. Facto é que o Monterrey, atual clube do avançado de 30 anos, já informou que o irá sancionar após ter tido uma conversa com o jogador, "relacionada com os factos que quebram o regulamento desportivo interno e o Código de Ética", e que vai sancioná-lo.Horas depois do sucedido, Tecatito recorreu às redes sociais para, publicamente, pedir desculpas. "Num jantar com a minha mulher, cometi um erro e tive de sofrer as consequências. Quero pedir desculpa, porque ainda que não tenhamos estado até tarde ou num lugar desadequado, este tipo de situação não leva a nada e muito menos para quem é do Monterrey. Queremos o melhor para o clube e adeptos. Vou continuar com a recuperação do meu joelho e trabalhar o dobro para estar pronto, da melhor forma, e estar à altura do que todos desejamos para o clube", escreveu numa storie do Instagram.