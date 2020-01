Ex-FC Porto regressa de 'reforma' e assina pelo Banfield

Pablo Osvaldo pode estar de regresso aos relvados, depois do anúncio da sua retirada em maio de 2016, devido ao cansaço sobre o ftutebol e a aposta no mundo da música. O avançado ex-FC Porto, de acordo com a imprensa argentina, deve assinar um contrato válido por uma época com os argentinos do Banfield e é esperado já esta sexta-feira.





Depois de três anos e meio desde o último jogo, Osvaldo foi convencido a sair da 'reforma' por Julio César Falcioni, treinador do atual 16º classificado do campeonato argentino, que espera que o ponta-de-lança possa tornar-se um jogador importante na equipa assim que recupere a forma física.Depois do abandono, Osvaldo, na altura com 30 anos, dedicou-se à música no grupo 'Barrio Viejo Rock & Roll', tendo participado em diversos concertos e gravado álbuns. No entanto, o bichinho do futebol não morreu e Osvaldo - que representou os dragões em 2016 durante 12 partidas, tendo apontado um golo - está de regresso.