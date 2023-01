Ex-internacional irlandês detido com mais de 4 mil euros em cocaína no porta-luvas do carro

Anthony Stokes, antigo internacional irlandês de 34 anos, foi, esta sexta-feira, detido em Dublin por condução perigosa e por transportar mais de 4 mil euros em cocaína no porta-luvas do carro, avança o 'Daily Mail'.Segundo a mesma fonte, Stokes, que chegou a atuar no Arsenal e no Crystal Palace, tentou fugir do veículo a pé ao aperceber-se da aproximação da polícia, mas sem sucesso. Para além do irlandês, foi detido outro homem que também seguia no carro."A polícia prendeu dois homens, na casa dos 30 anos, nas primeiras horas da manhã de sexta-feira por condução perigosa. Uma quantidade de droga também foi apreendida do veículo", revelou fonte da polícia ao jornal britânico.Os homens vão ser presentes a tribunal em data por definir.