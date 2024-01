Ex-jogador de Benfica e Sp. Braga detido após morte da ex-namorada

Óscar Benítez, avançado argentino que passou pelo Benfica e pelo Sp. Braga, foi preso por suspeita de ter violado a prisão domiciliária nos últimos dias do ano passado, tendo alegadamente ido a casa da ex-namorada, que o tinha denunciado por violência de género. Anabelia Ayala suicidou-se na véspera do ano novo.





Imagens de vigilância mostram uma carrinha supostamente conduzida pelo jogador, de 30 anos, a chegar a casa da mulher, na cidade de Malvinas Argentinas, no dia 30 de dezembro. Segundo o relato do pai de Anabelia Ayala, Benítez apresentou-se em casa da filha e depois saíram juntos no carro conduzido pelo jogador.A polícia de Lomas de Zamora ordenou a detenção imediata de Benítez, acusado-o de ter violado a prisão domiciliária, de não ter cumprido a ordem de afastamento e de ter alegadamente ter incitado Anabelia ao suicídio.Benítez chegou ao Benfica em julho de 2016 mas nunca jogou pela equipa principal. Foi emprestado ao Sp. Braga e em janeiro de 2017 voltou à Argentina, emprestado pelos encarnados ao Boca Juniors. Seguiram-se cedências a outros clubes e acabou por se desvincular do Benfica em janeiro de 2020.