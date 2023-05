Ex-jogador do Benfica detido por violência de género na Argentina

O argentino Oscar Benítez, atual jogador dos bolivianos do Palmaflor que contou com uma passagem sem grande sucesso pelo Benfica - atuou ainda no Sp. Braga -, foi detido no fim de semana acusado de violência familiar e de género, em factos ocorridos entre 2021 e 2022. Ao todo são quatro os episódios que levaram a esta detenção, que segundo as autoridades sucede de forma a permitir o avanço das investigações sem risco de obstaculização.De acordo com o relato da agência Telam, Benítez é acusado de ter agredido a sua antiga namorada e elementos da sua família, tendo chegado mesmo a ameaçá-los de morte. O jogador argentino violou ainda uma ordem de afastamento decretada pelas autoridades.No momento da sua detenção, Oscar Benítez foi encontrado na posse de um telemóvel, de uma pistola calibre 9mm, três carregadores e ainda 30 munições. Refira-se que o jogador tinha na sua posse a licença para o porte da arma, mas a mesma encontrava-se caducada.