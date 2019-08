Ex-jogador do Benfica foi preso

Dean Saunders, antigo avançado do Benfica que jogou também no Liverpool, no Aston Villa, no Galatasaray, entre outros, foi preso em Inglaterra e está a cumprir uma pena de 10 semanas, depois de se ter recusado a soprar o balão.





O antigo jogador, agora com 55 anos, foi parado pela polícia de trânsito em Chester, a 10 de maio. Na ocasião os agentes suspeitaram que tivesse ingerido bebidas alcoolicas, mas Saunders recusou-se a fazer o teste.O processo avançou, Saunders clamou inocência duas vezes em tribunal, mas agora, por carta, declarou-se culpado, acabando sentenciado pelo tribunal de Chester a 10 semanas de prisão, além da inibição de conduzir por 30 dias.