Ex-jogador do Celtic sobre Jota: «Animou o futebol escocês desde que chegou»

Mark Wilson, antigo lateral-direito do Celtic, falou esta quarta-feira aos microfones da 'Sky Sports' para comentar sobre a possibilidade de o emblema de Glasgow exercer a cláusula de opção de compra de Jota, fixada em 7.5 milhões de euros desde o momento em que o jovem internacional sub-21 por Portugal foi emprestado pelo Benfica até ao final da época.

Na opinião do ex-internacional escocês, o Celtic deveria avançar para a compra em definitivo do jogador, independentemente do nível que poderá apresentar na segunda metade da temporada.

"Jota foi o jogador que animou o futebol escocês desde que chegou. Tem sido sensacional e penso que faz todo o sentido o clube exercer a cláusula de opção de compra. Não é porque ele poderá ter uma segunda metade de temporada menos fulgurante que o Celtic não deveria fazê-lo", atirou.



Esta temporada, Jota soma oito golos e seis assistências em 18 jogos realizados.