Ex-jogador do FC Porto desaparecido na Turquia após sismo

A imprensa turca avança esta manhã que o ganês Christian Atsu, antigo jogador do FC Porto que agora representa o Hatayspor, está entre os desaparecidos, depois doSegundo o 'Fanatik', debaixo dos escombros do local onde estaria a equipa do Hatayspor encontram-se também o diretor desportivo, Taner Savut, o futebolista Onur Ergün e o tradutor do clube, Emre Aslan.O Hatayspor defrontou ontem o Kasimpasa e ganhou por 1-0, com um golo aos 90'+7, marcado precisamente por Atsu, de 33 anos.Atsu chegou ao FC Porto em 2019, para a equipa de sub-19 dos dragões. Jogou na equipa principal e, depois de uma passagem pelo Rio Ave, por empréstimo, acabou por rumar ao Chelsea, no verão de 2013.Seguiu-se uma série de empréstimos (Vitesse, Everton, Bournemouth, Málaga e Newcaste), acabando por assinar em definitivo com o Newcastle, em 2017.Em 2021 transferiu-se para o Al-Raed, da Arábia Saudita, e no verão do ano passado mudou-se para o Hatayspor.Na Turquia há também a notícia de que futebolistas da equipa do Marasspor estariam num hotel que colapsou depois do sismo. No mesmo local estariam uma equipa de voleibol masculina e outra de voleibol feminina de sub 14. Os sobreviventes estão a ser retirados dos escombros.Entretanto, a federação turca de futebol emitiu um comunicado a dar conta do adiamento dos jogos que estavam agendados para esta quarta-feira para uma data a definir posteriormente.