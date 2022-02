Ex-jogador do Moreirense pede ajuda para deixar a Ucrânia: «Não sabemos o que fazer»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fabri´cio Rodrigues (@bill_f99)

Felipe Pires rescindiu o contrato que o ligava ao clube de Moreira de Cónegos no início do mês, depois de ter acertado os termos do acordo com o Dnipro. O extremo assinou um contrato por quatro épocas e meia, mas a aventura na Ucrânia não podia ter começado da pior forma depois da invasão perpetrada pela Rússia.Num vídeo divulgado na rede social Instagram, em que aparece ao lado dos compatriotas Gabriel Busanello e Bill, o ex-jogador do Moreirense deixou "um pedido de ajuda". "O país passa por uma situação muito difícil e ainda não sabemos o que fazer. Não temos muitas informações. Estamos a pedir ajuda porque a nossa situação está muito complicada", resumiu Felipe Pires.O avançado não chegou a estrear-se pelo Dnipro, uma vez que as competições estão suspensas. No clube ucraniano alinha o português Nélson Monte, que representava o Rio Ave antes de se mudar para a Ucrânia.