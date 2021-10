Ex-médio do Arsenal vive período conturbado: «Só conseguia olhar para os meus filhos e odiar-me»

Paul Merson, ex-médio do Arsenal, vive momentos conturbados. A antiga estrela da Premier League e da seleção inglesa confessou ao programa 'Good Morning Britain' as suas adições ao álcool, drogas e apostas, e relata os momentos "aterradores" que viveu durante a pandemia, uma vez que a situação piorou ainda mais ao estar fechado em casa.





"Pensava que só me queria suicidar. Perguntava-me como é que tinha feito isto, como é que pude mexer nas poupanças. Durante as semanas seguintes, só conseguia olhar para os meus filhos e odiar-me", revelou, antes de explicar o impacto da pandemia da Covid-19."Estar fechado foi aterrador. O meu cérebro dizia-me que eu tinha economizado dinheiro suficiente para a hipoteca da casa e para nos tirar de uma casa alugada. Depois, o vício falava comigo e dizia: 'não vais sair disto, vais ficar trancado para sempre. Precisas de uma casa e a única maneira de a conseguir é ir atrás do dinheiro'. Perdi tudo. O vício custou-me casas, carros, casamentos, a minha pensão e o respeito por mim mesmo".Numa nota revelada pelo mesmo no programa (ver imagem acima), Merson chegou a escrever, no dia 30 de agosto de 2020, um lembrete onde destacava os momentos "mais felizes" da sua vida, vividos com a mulher e os filhos, frisando que "precisava de deixar de apostar"."Amo a minha mulher e os meus filhos e estou muito feliz com eles. Os momentos em que estive com eles em Orlando foram os mais felizes da minha vida durante anos, porque não estava a apostar. Odeio-me quando o faço. Que ódio. Por favor Deus, ajuda-me. Tenho de devolver-lhes o dinheiro a todos e conseguir uma casa para a minha mulher e para os meus filhos. Deus, ajuda-me", pode ler-se.Merson calcula ter perdido mais de 7 milhões de euros até hoje com os vícios.Recorde-se que o antigo jogador do Arsenal fez 280 jogos na Premier League entre 1992/93 e 2001/02.