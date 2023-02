Ex-mulher de jogador que assumiu homossexualidade garante: «Deve sentir-se aliviado»

A ex-mulher de Jakub Jankto, futebolista internacional checo que assumiu ser homossexual, diz estar "orgulhosa" pelo facto de o jogador ter tido a coragem de vir a público, estando ainda em atividade."Estou muito orgulhosa pelo facto de ter sido capaz de se assumir publicamente. É o primeiro futebolista no ativo que o anuncia. Os únicos que o admitiram estão retirados, os restantes mantêm segredo. Têm medo do que as pessoas possam dizer", disse Markéta Ottomanská, que tem um filho com o futebolista do Sparta de Praga (está emprestado pelo Getafe)."Prefiro manter-me à margem, pelo nosso filho, que vai ter de crescer com isto. É a história do Jakub, a sua confissão. Quando ele me contou também me deu uma grande liberdade. O importante agora é que esteja bem e feliz. Seguramente deve sentir-se aliviado e nada o corrói por dentro", acrescentou a ex-mulher do futebolista checo.Markéta Ottomanská recorda que um dos maiores medos de Jankto prendia-se com as ameaças que podia receber. "Tinha medo que as pessoas não o aceitassem como é. Estava stressado por causa disso. Mas penso que as pessoas vão gostar dele como antes, tudo o que ele quer é sem amável com toda a gente. Continua a haver gente que lhe escreve mensagens privadas, ameaçando-o. É terrível que isto aconteça hoje em dia, estranhos que se interessam pela vida dos outros."