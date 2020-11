Ex-mulheres de Maradona, filhas, campeões do mundo e craques do Boca: assim foi o velório privado

Antes do velório público que decorre em Buenos Aires, a família e amigos próximos de Diego Maradona despediram-se de El Pibe numa cerimónia privada longe das câmaras que decorreu durante a madrugada.





#AHORA/ Gabriel Heinze, Maxi Rodríguez y Javier Mascherano juntos para despedir a Diego Armando Maradona. Los tres jugadores que fueron dirigidos por Maradona en #Sudáfrica2010 llegaron a las 4.58 de la madrugada a la Casa Rosada.



pic.twitter.com/Y8ry4aAErr — LaVozdeRosario - Portal de Noticias Independiente (@VozdeRosario) November 26, 2020

Segundo o 'Clarín', Claudia Villafañe, ex-mulher de El Pibe, e as filhas Dalma e Gianinna, fruto do casamento de 19 anos com a lenda argentina, chegaram ao palácio presidencial pouco depois da meia noite e, logo a seguir, foi a vez de Verónica Ojeda (segunda mulher do ex-jogador) e Diego Fernando, o filho mais novo de Maradona. Também Jana, filha de uma relação extraconjugal de Maradona com Valeria Sabalain, esteve presente.Já Diego Jr. foi ausência notada - está em Itália internado com covid-19 - e houve ainda quem tivesse a entrada no velório barrada: Rocío Oliva: a segurança disse à ex-namorada do antigo craque que teria de esperar pelas 7 da manhã, como toda a gente...Os campeões do Mundo no México'86 também homenagearam Maradona: Oscar Garré, Ricardo Giusti, Jorge Burruchaga, Sergio Batista e Luis Islas foram alguns dos antigos jogadores que surgiram, cabisbaixos. Sergio Goycochea, antigo guarda-redes figura de destaque no Mundial de Itália em 1990 e que conduziu o programa "La Noche Del Diez".O plantel do Boca Juniors, recém-chegado do Brasil, com Carlos Tevez à cabeça ou o presidente da Associação de Futebol Argentino Claudio 'Chiqui' Tapia foram outras das figuras notadas.