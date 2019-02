Ex-namorada de Emiliano Sala no dia em que recuperam um corpo: «Para sempre perto de ti»

O post de Berenice Schkair O post de Berenice Schkair

Berenice Schkair, a ex-namorada de Emiliano Sala, partilhou nas 'sories' do Instagram uma foto com o futebolista no dia em que se soube queda avioneta acidentada."Para sempre perto de ti", escreveu em inglês, uma mensagem acompanhada por um emoji de um coração e outro de força. "Nunca vamos desistir" e "justiça para Emiliano Sala" foram outras frases escritas pela antiga namorada do avançado argentino.As autoridades anunciaram quarta-feira que conseguiram retirar um corpo do fundo do mar, no Canal da Mancha, que todavia ainda não foi identificado, pelo que não se sabe se se trata do jogador ou do piloto.Recorde-se que Emiliano Sala transferiu-se do Nantes para o Cardiff no mercado de inverno; o jogador viajava para se apresentar no seu novo clube no dia 21 de janeiro, mas a avioneta que partira de Nantes desapareceu dos radares.As primeiras buscas revelaram-se infrutíferas e as autoridades britânicas acabaram por desistir, mas a família do jogador não se conformou com a decisão. Levou a cabo umae a busca pelo avião desaparecido foi retomada.Ose no seu interior foi vislumbrado um corpo, entretanto já retirado.