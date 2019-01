Ex-noiva de Emiliano Sala: «Arrependo-me de não te ter dito tudo o que me ia coração»

Berenice Schkair, ex-noiva de Emiliano Sala, publicou na sua conta de Instagram uma mensagem emocionada face ao desaparecimento do jogador "Arrependo-me de não te ter dito tudo o que me ia no coração. Não sei expressar-me e isso é algo que vou aprender de agora em diante. Quem me conhece, sabe do brilho nos olhos que tenho quando falo de ti. Tive a sorte de te conhecer", confessou Berenice.As buscas foram suspensas até à manhã desta quarta-feira, depois de o avião ter desaparecido dos radares a 20 quilómetros de Guernsey, no Canal da Mancha."Os sonhos têm data de validade? Num segundo, a vida pode mudar... somos efémeros neste universo. Não posso parar de pensar que estás bem e a salvo. Procurem até o encontrarem com vida, não deixem de o procurar, por favor", pediu a ex-companheira de Sala.