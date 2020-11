Ex-preparador físico revela que Maradona o convidava para consumir cocaína

O antigo preparador físico de Maradona, que acompanhou El Pibe numa das fases mais obscuras da sua carreira, contou numa entrevista que o ex-avançado argentino chegou a convidá-lo para consumir cocaína.





Fernando Signorini estave muitas vezes presente quando Maradona consumia substâncias ilegais e lembrou um episódio ocorrido no Nápoles. "Recordo-me que o agarrei e que lhe disse 'que estás a fazer?' Depois convidou-me para consumir cocaína com eles e perguntei-lhe 'para quê?'. E ele respondeu 'é bom, com isto tens vontade de falar e podes falar sobre qualquer assunto'."Signorini conta que recusou. "'Por que não?', perguntou-me ele. Eu disse-lhe que gosto de saber por que estou contente ou triste. Além do mais, para tomar 'essa coisa' é preciso ter muito dinheiro. 'Pensas que sou o Maradona? Sou o preparador físico do Maradona', disse-lhe".Maradona continua internado numa clínica em Buenos Aires, depois de ter sido sujeito a uma intervenção cirúrgica ao cérebro, há uma semana.